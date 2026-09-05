Joven de 24 años murió tras ataque con arma de fuego en Sevilla

La noche del jueves 3 de septiembre terminó en tragedia para Santiago Cardona González, un joven de 24 años, nacido en Sevilla, Valle del Cauca, quien murió luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio Avas.

El hecho se registró en una cancha del sector, donde Santiago se encontraba cuando fue víctima del ataque. Tras resultar gravemente herido, falleció como consecuencia de las lesiones.

Una vez ocurrido el hecho, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores judiciales, realizar la inspección técnica y recopilar elementos que puedan ayudar a reconstruir lo sucedido.

El caso quedó en manos de los investigadores, quienes buscan establecer quién estuvo detrás del ataque, cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió y qué habría motivado la agresión.

Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre los responsables o el posible móvil.