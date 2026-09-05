24 inmuebles de la SAE serán entregados a damnificados en Cali

Durante su visita a Cuarto de Legua, en el sur de Cali, el presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para atender a las familias que aún permanecen damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Una de las principales decisiones es la habilitación de 24 inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para trasladar a personas que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas.

El mandatario explicó que previamente se realizará una caracterización de los beneficiarios y una revisión de las condiciones de los inmuebles para garantizar que sean seguros.

En Cuarto de Legua también se pondrá en marcha un proyecto piloto de reconstrucción, que busca unir esfuerzos del sector público y privado para encontrar soluciones habitacionales para las familias afectadas.

A través del Ministerio de Vivienda, el Gobierno anunció además medidas para habilitar suelo y aumentar la densificación en sectores de estratos 4, 5 y 6, siempre que las condiciones técnicas y jurídicas lo permitan.

El paquete también incluye recursos para la recuperación económica. El Ministerio de Comercio dispondrá de cerca de $40.000 millones para apoyar a microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas por la emergencia.

Además, Bancóldex tendrá un cupo de hasta $25.000 millones para microempresas, con plazos de hasta tres años y periodos de gracia. Infivalle aportará otros $250 millones en alianza con la Gobernación del Valle.

La Alcaldía de Cali, por su parte, destinará $9.289 millones en capital semilla para establecimientos y unidades productivas afectadas, mientras que Fontur dispondrá de $400 millones para apoyar al sector turístico.

Según el reporte entregado por el Distrito, 154 personas han fallecido, 45.139 familias continúan damnificadas y 765 edificaciones permanecen inhabitables como consecuencia del terremoto.