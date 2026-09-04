Joven de 19 años murió en medio de balacera registrada en El Cerrito

Una persona muerta y dos más heridas es el balance preliminar de una balacera registrada en las últimas horas en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

Entre los lesionados se encontraba Michael Joel Rivas Mina, de 19 años, quien fue trasladado a un centro asistencial de Palmira debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, el joven falleció.

Con su muerte, el hecho deja una víctima mortal y dos personas heridas. Una de ellas permanece bajo atención médica en condición grave, mientras que la segunda presenta lesiones leves.

El ataque generó la reacción de las autoridades, que ahora buscan establecer qué ocurrió, cuál fue el motivo de la balacera y quiénes participaron en el hecho.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre este episodio de violencia registrado en El Cerrito.