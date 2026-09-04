Así fue el operativo en el que habrían caído ‘Bendito Menor’ y su novia

Un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, terminó con cuatro personas muertas, en un procedimiento que tendría como principal objetivo ubicar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Nain’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).