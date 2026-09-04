Así fue el operativo en el que habrían caído ‘Bendito Menor’ y su novia

Las primeras imágenes conocidas muestran cuatro cuerpos cubiertos sobre una vía del barrio Los Olivos, mientras las autoridades permanecen en el sector realizando las diligencias correspondientes.
De manera preliminar, entre los fallecidos estarían Pérez Toncel y su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’. También habrían muerto dos hombres que, según la información conocida, cumplirían funciones como escoltas.
El procedimiento fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento que se habrían intensificado durante los últimos días para localizar al señalado cabecilla. Las autoridades lo consideraban un objetivo de alto valor debido a su presunta participación en las actividades criminales de las ACSN, organización conocida anteriormente como ‘Los Pachenca’.
Pérez Toncel, de unos 26 años, era señalado como jefe del frente Javier Cáceres y tendría influencia en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar. Por información que permitiera establecer su ubicación, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos.
Aunque el resultado del operativo representa un golpe para la estructura criminal, la identidad de las personas fallecidas y las circunstancias exactas del procedimiento aún deben ser confirmadas oficialmente.
Se espera que el presidente Abelardo De La Espriella entregue detalles del operativo y explique cómo se desarrolló la intervención policial.
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