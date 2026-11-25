Jennifer Barreto, la primera madre en conquistar la corona de Miss Universo

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, marcó un hito al convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo, durante una edición celebrada en su tierra natal. Su triunfo también puso en el centro una historia de formación académica, servicio comunitario y compromiso con la salud mental.

Nacida en Mayagüez, la nueva reina cuenta con estudios en psicología investigativa y dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico. Además, trabajó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde acompañó a familias militares afectadas por violencia doméstica y abuso infantil.

En su vida personal, está casada con Yan Carlos Barreto Calderón y es madre de Penélope. La maternidad, según ha contado, fue uno de los impulsos que la llevó a buscar acompañamiento psicológico y a orientar su vocación hacia la salud mental.

Un mensaje antes de la corona

Horas antes de la velada final, Jennifer compartió en Instagram un mensaje en el que expresó su orgullo por el camino recorrido y su deseo de conseguir para Puerto Rico la sexta corona.

“Lo he dado todo: con amor, con el orgullo de reconocer mi trabajo y con la humildad de saber que nada se logra sola”, escribió.

También agradeció a su familia, equipo y seguidores por acompañarla durante el proceso y expresó su ilusión de hacer vibrar a Puerto Rico y al mundo entero.