Capturan a influencer señalado de abusar de una menor de 13 años

Un hombre de 24 años fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una adolescente de 13 años, a quien habría contactado a través de redes sociales aprovechando su actividad como creador de contenido digital.

Según las autoridades, el sujeto obtuvo información de la menor, inició conversaciones con ella y posteriormente la citó en su vivienda, donde presuntamente cometió el abuso. Después, la habría amenazado con hacerle daño a ella o a su familia y exponerla en redes sociales si contaba lo sucedido.

La situación salió a la luz cuando la madre de la adolescente notó cambios en su comportamiento y logró conocer lo ocurrido. Tras la denuncia, la Sijín y la Fiscalía adelantaron la investigación que permitió su captura mediante orden judicial.

La Fiscalía le imputará los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, en concurso con actos sexuales con menor de catorce años.

Unicef recomienda que madres, padres y cuidadores acompañen el uso de internet de niños, niñas y adolescentes mediante el diálogo, la orientación y herramientas de control parental. También insiste en escuchar sin prejuicios, evitar culpabilizar a las víctimas y actuar ante cualquier señal de riesgo.