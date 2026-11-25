Entre risas y sabor costeño: así reaccionó Sofía Vergara a su estatua

Aunque su carrera la llevó hasta Hollywood, Sofía Vergara dejó claro que sus raíces siguen en Barranquilla. La actriz regresó a su ciudad natal para conocer la estatua de 7,5 metros que fue instalada en su honor en el Gran Malecón y recibir varios reconocimientos por su trayectoria.

Durante el homenaje, la barranquillera expresó la emoción que le produjo tener una escultura en un lugar tan especial para ella. Recordó a su familia, sus amigas, el colegio y a su hijo Manolo, quien nació en la capital del Atlántico.

“Yo me he ido de Barranquilla hace muchísimos años, pero la verdad es que Barranquilla nunca se fue de mí”, afirmó. También destacó que conserva el acento, las costumbres y el sentido del humor propios de su tierra, e incluso bromeó sobre su antojo de comer butifarra y bollo de yuca durante la visita.

La actriz señaló que espera que la estatua no sea únicamente un lugar para tomarse fotografías, sino una inspiración para los niños y jóvenes que sueñan con llegar lejos. Su mensaje fue invitarlos a creer en sus capacidades, atreverse y no permitir que otros les pongan límites a sus aspiraciones.

Durante la jornada, Sofía Vergara recibió el ‘Turbante de la Tradición’, entregado por la monarquía carnavalera; un decreto de exaltación por parte del alcalde Alejandro Char y la Medalla Ciudad de Barranquilla, categoría Oro, grado Comendador.

Además, el escultor Yino Márquez, autor de la obra, le entregó una réplica de menor tamaño como recuerdo del homenaje.