El Hospital Tomás Uribe Uribe sigue apostándole a una atención con enfoque humano

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá llevó a cabo una jornada de fortalecimiento de la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral), dirigida al personal administrativo y asistencial, con el propósito de afianzar conocimientos y fortalecer la atención integral, humanizada y de calidad que se brinda a los usuarios.

Durante la actividad se realizó una socialización de los principios y alcances de esta política institucional, que promueve una atención centrada en los derechos humanos, el enfoque diferencial, la participación de las familias y la comunidad, así como la protección y promoción de la salud.

La estrategia IAMI busca garantizar una atención segura y respetuosa para madres, recién nacidos y sus familias, promoviendo prácticas como la lactancia materna y el acompañamiento integral durante los procesos de atención en salud.

Entre sus principales propósitos se encuentran fortalecer la calidad de los servicios, fomentar la humanización en la atención, garantizar la seguridad de la madre y el hijo, y asegurar el respeto por los derechos de los usuarios bajo criterios de inclusión y equidad.

Desde el Hospital Tomás Uribe Uribe señalaron que este tipo de espacios permiten consolidar una cultura institucional basada en el aprendizaje continuo, el compromiso del talento humano y la mejora permanente de los procesos, en concordancia con su misión como hospital universitario y referente de salud en la región.