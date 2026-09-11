James revela la razón que lo hizo cambiar de opinión y llegar a Nacional

James Rodríguez ya comenzó su nueva etapa con Atlético Nacional y, durante su presentación oficial, contó qué lo llevó a aceptar la propuesta del equipo antioqueño y regresar al fútbol colombiano.

El volante cucuteño aseguró que la camiseta verdolaga “le movió fibras” desde el primer contacto y que vestirla representa un sueño para él.

“Para mí es un sueño. Desde que hablamos el día lunes sentí algo único, me movió fibras. Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto. Quería estar acá”, expresó James.

El jugador también destacó la historia y el peso de Nacional, al que comparó con algunos de los grandes clubes en los que ha jugado. Además, reconoció que su relación con Lucas González fue importante para tomar la decisión.

“Si me preguntabas hace cuatro días, te voy a decir que no. El solo hecho de esta camiseta, del peso que tiene. Cuando te mueve fibras, ahí es”, confesó.

James también dejó claro que llega con la intención de competir al máximo nivel y descartó cualquier idea de tomarse con calma esta nueva etapa. “Quiero ganar, quiero jugar. Si estoy bien quiero entrenarme al 100 % hasta el último minuto”, afirmó.

El ‘10’ contó además que su familia recibió con alegría su decisión, especialmente su hija Salomé, quien, según relató, “casi que lloraba” cuando conoció la noticia.

James ya realizó su primer entrenamiento con Nacional en Guarne y ahora espera por su debut, que dependerá de la decisión del técnico Lucas González.