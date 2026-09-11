Más de 100 familias del Valle reciben herramientas para fortalecer su producción

Más de 100 familias rurales de Dagua y Yotoco recibieron herramientas e insumos para fortalecer sus proyectos agropecuarios, gracias a una alianza entre la Unión Vial Camino del Pacífico y el SENA Regional Valle.

La iniciativa benefició a 33 unidades productivas de los corregimientos de El Naranjo, La Reina y Loboguerrero, en Dagua, y Mediacanoa, en Yotoco. Los productores culminaron además un proceso de formación y certificación en Especies Menores, a través del programa CampeSena.

Como parte del acompañamiento, los beneficiarios recibieron elementos para fortalecer sus actividades de producción de peces, cerdos y aves, entre ellos 2.000 alevinos de tilapia, 100 cerdos, 100 pollos de engorde, 40 gallinas ponedoras y alimento balanceado.

También fueron entregados equipos como aireadores para estanques, kits para medir la calidad del agua, bebederos, comederos, básculas, congeladores y otros elementos destinados a mejorar la producción y conservación de los alimentos.

Juan Carlos Ruiz, gerente de la Unión Vial Camino del Pacífico, destacó que el objetivo es que el desarrollo del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga también se traduzca en oportunidades para las comunidades de su área de influencia.

La estrategia busca combinar los conocimientos adquiridos por los productores con herramientas técnicas que les permitan fortalecer sus emprendimientos y avanzar hacia una mayor autonomía económica.

Con estas acciones, la concesionaria y el SENA buscan que la infraestructura vial no solo conecte territorios, sino que también contribuya al desarrollo productivo de las comunidades rurales del Valle del Cauca.