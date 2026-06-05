Iván René Valenciano se alejará de la vida pública tras anunciar delicado diagnóstico

El histórico goleador colombiano Iván René Valenciano reveló que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser diagnosticado con una enfermedad relacionada con la sangre y confirmar que deberá someterse a un tratamiento médico intensivo en Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por el propio exdelantero durante una entrevista en el pódcast El mundo de Aco, donde habló abiertamente sobre su estado de salud y aseguró que actualmente enfrenta una batalla contra el cáncer.

“Luchando contra un cáncer”, expresó Valenciano, quien explicó que fue diagnosticado con trombocitosis esencial, una enfermedad que provoca una producción excesiva de plaquetas en la sangre y que requiere seguimiento y tratamiento especializado.

El exfutbolista indicó que en los próximos días iniciará un procedimiento médico que calificó como severo, razón por la cual se alejará temporalmente de la vida pública mientras concentra sus esfuerzos en el proceso de recuperación.

“Voy a desaparecer de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento severo”, afirmó el exgoleador, quien actualmente reside en Miami y recibirá allí la atención médica correspondiente.

La revelación generó una inmediata reacción entre aficionados, periodistas deportivos, excompañeros y figuras del fútbol colombiano, quienes enviaron mensajes de apoyo a uno de los máximos ídolos del balompié nacional.

Valenciano es recordado como una de las grandes leyendas del Junior de Barranquilla y uno de los goleadores más importantes en la historia del fútbol colombiano. Además de su exitoso paso por el conjunto barranquillero, también vistió la camiseta de la Selección Colombia, consolidando una carrera que lo convirtió en referente para varias generaciones.

Pese a la complejidad del diagnóstico, el exdelantero dejó claro que afrontará esta nueva batalla con determinación y optimismo, acompañado por su familia y el respaldo de miles de seguidores que hoy le desean una pronta recuperación.