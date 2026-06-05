Este sábado arranca la Feria 68 de Tuluá con la tradicional cabalgata

Tuluá se alista para dar inicio a la versión número 68 de su feria con uno de los eventos más emblemáticos y esperados por los amantes del mundo equino: la Cabalgata de Apertura, que se realizará este sábado 6 de junio y reunirá a cientos de caballistas de diferentes regiones del país.

La jornada, organizada por Asoferias, recorrerá las principales vías de la ciudad y busca exaltar la tradición, el arraigo cultural y la importancia del Caballo Criollo Colombiano, considerado uno de los principales protagonistas de las festividades tulueñas.

Para garantizar el adecuado desarrollo del evento, la organización ha trabajado de manera articulada con la Administración Municipal, la Fuerza Pública, los organismos de socorro y las autoridades de tránsito. Además, se contará con personal médico, veterinario, herreros y equipo logístico que acompañará el recorrido para velar por la seguridad de los participantes y el bienestar de los ejemplares.

El ente organizador informó que en cada kilómetro de los, 4.8 del recorrido, habrán puntos de hidratación, asistencia veterinaria, herraje, equipo médico especializado y asistentes técnicos para garantizar que la jornada se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad. Además,

Los caballistas que aún no han adquirido su manilla de participación podrán hacerlo en la Tienda El Caballista y en Agrohacienda La Martina. El valor de la manilla es de 327.000 pesos.

La entrega de manillas se realizará únicamente en Agrohacienda La Martina este sábado a partir de las 10:00 de la mañana. Para reclamarla será obligatorio presentar el documento de identidad original del participante. La organización aclaró que no existen revendedores autorizados ni ventas ambulantes de manillas, la venta se realizará únicamente en los puntos autorizados.

La cabalgata partirá a las 4:00 de la tarde desde la zona sur del municipio, en el sector comprendido entre Levapán y la CVC, y finalizará sobre la carrera 40.

Desde la organización hicieron un llamado a los participantes para respetar las normas establecidas, promover la sana convivencia y disfrutar de esta tradición con responsabilidad y respeto por los animales y la comunidad.