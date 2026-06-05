FCF responde a críticas contra la Selección tras acto protocolario con Petro

La controversia surgió luego de que algunos aficionados cuestionaran la actitud de los jugadores durante el encuentro encabezado por el presidente Gustavo Petro, lo que derivó en una serie de comentarios y críticas contra varios integrantes de la Tricolor.
Ante esta situación, la Federación emitió un comunicado en el que rechazó cualquier tipo de agresión o descalificación dirigida hacia los futbolistas, sus familias y los miembros de la delegación nacional.
“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, señaló la entidad.
Asimismo, la FCF recordó que la entrega de la bandera nacional corresponde a un acto protocolario e institucional que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas colombianas antes de competencias internacionales de gran importancia.
“Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”, indicó el comunicado.
La ceremonia se realizó horas antes de que los 26 jugadores convocados y el cuerpo técnico emprendieran su viaje hacia San Diego, California, donde el equipo continuará su preparación y disputará un partido amistoso frente a Jordania antes de su debut mundialista.
Con este pronunciamiento, la Federación buscó poner fin a las críticas y reiteró su respaldo a los futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026.
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