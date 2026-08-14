Isabella, la última trilliza desaparecida, fue hallada sin vida

Se confirmó el fallecimiento de Isabella Saavedra, la trilliza que permanecía desaparecida desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto.

Con su hallazgo, los padres, Jairo Saavedra y Vicky Caycedo, y las hermanas Isabella y Sofía fueron encontrados sin vida entre los escombros de la edificación que colapsó. Ana María, la tercera trilliza, es la única sobreviviente de la familia.

Ana María fue rescatada con vida y permanece bajo atención médica. Debido a las lesiones sufridas durante el colapso, fue sometida a una intervención quirúrgica por afectaciones en la pelvis.

Las tres hermanas, de 23 años, habían crecido juntas y compartido gran parte de su vida, incluso sus estudios universitarios. La familia permaneció atrapada durante varios días mientras los organismos de socorro adelantaban las labores de búsqueda y rescate.

La historia de los Saavedra se convierte en uno de los episodios más dolorosos que deja el terremoto en Cali, marcado por la pérdida de cuatro integrantes de una misma familia y el rescate con vida de Ana María.