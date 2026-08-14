Nicky Jam y Grupo Argos ayudarán a reconstruir hogares Colombia

“Adopta un Hogar” es la nueva iniciativa que busca ayudar a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas tras el terremoto que afectó a Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

La campaña fue presentada en el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, en Cartagena, donde se anunció un aporte inicial de $13.000 millones en cemento y concreto por parte de Grupo Argos, recursos que serán destinados a apoyar la reconstrucción de viviendas.

El proyecto nació a partir de una conversación entre Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, y el artista Nicky Jam, quienes decidieron unir esfuerzos para respaldar a las comunidades afectadas por la emergencia.

Durante el anuncio, Nicky Jam extendió la invitación a otros artistas, empresarios y ciudadanos con capacidad de aportar para que se sumen a la iniciativa.

“Colombia, mi gente, mi corazón está con ustedes”, expresó el cantante, quien aseguró que el propósito es acompañar a quienes “lo están perdiendo todo” a causa de la tragedia.

La iniciativa pretende articular la solidaridad del sector privado con los procesos de reconstrucción que ya se adelantan en las zonas afectadas, buscando que más familias puedan recuperar sus hogares y avanzar en la recuperación tras el terremoto.