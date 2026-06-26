Habilitan puntos de acopio en el Valle para apoyar a los afectados por la tragedia en Venezuela

La solidaridad con Venezuela también se siente en el Valle del Cauca. Organizaciones sociales, fundaciones y ciudadanos habilitaron centros de acopio en Cali, Cartago, La Victoria, Tuluá y Buga para recolectar ayudas humanitarias destinadas a las miles de familias afectadas por los devastadores terremotos.