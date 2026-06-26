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Habilitan puntos de acopio en el Valle para apoyar a los afectados por la tragedia en Venezuela

La solidaridad con Venezuela también se siente en el Valle del Cauca. Organizaciones sociales, fundaciones y ciudadanos habilitaron centros de acopio en Cali, Cartago, La Victoria, Tuluá y Buga para recolectar ayudas humanitarias destinadas a las miles de familias afectadas por los devastadores terremotos.

La campaña busca reunir alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos vigentes, productos de aseo e higiene personal, ropa y cobijas en buen estado, elementos que serán enviados a las zonas más golpeadas por la emergencia.

Los puntos habilitados son:

📍 Cali
Funcolven: Carrera 44A #13B-30, barrio Santo Domingo.
Fundación Productiva-Mente: Carrera 12A #52-54, barrio Villacolombia.
Colectivo Luchando por un Sueño: Carrera 13 #63-33, Nueva Base.
Carrera 7T #72-81, barrio Alfonso López III.

📍 Cartago: Polideportivo San Jerónimo, frente a la capilla pequeña. Atención hasta las 11:00 p. m. de hoy y mañana de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

📍 La Victoria: Calle 6 #6-46, barrio Fátima, junto a la floristería Las Rosas.

📍 Tuluá: Restaurante La Barca, Calle 37 #43-17. De martes a domingo, entre las 5:00 y las 9:00 p. m., hasta el 2 de julio.

📍 Buga: Pizzería Los Pinos, carrera 8 #19-83.

Los organizadores hicieron un llamado a los vallecaucanos para sumarse a esta jornada solidaria y recordaron que cualquier aporte puede marcar la diferencia para las familias que hoy enfrentan una de las peores emergencias humanitarias registradas recientemente en Venezuela.

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