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Falleció Piero, uno de los cantantes argentinos más queridos en Colombia

La música latinoamericana está de luto. Piero, uno de los cantautores argentinos más queridos en Colombia, falleció a los 81 años, según confirmó este miércoles 7 de octubre su cuenta oficial de Instagram. El artista se encontraba en Italia.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, señala el mensaje publicado por su familia, que también destacó el legado de su voz, sus canciones y su mensaje de paz.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli, Italia, en 1945, pero llegó a Argentina durante su infancia y allí desarrolló gran parte de su carrera. Durante los años 70 se convirtió en una de las voces de la canción social y posteriormente tuvo que exiliarse en España durante la dictadura argentina.

Su trayectoria quedó marcada por canciones como ‘Mi viejo’, ‘Llegando, llegaste’, ‘Si vos te vas’ y ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’, temas que trascendieron generaciones y fronteras. ‘Mi viejo’, uno de sus mayores éxitos, fue lanzado en 1969 y llegó a convertirse en una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

Su relación con Colombia también fue especial. El cantautor recibió la nacionalidad colombiana en 1996 y mantuvo durante décadas una estrecha conexión con el país, donde su música alcanzó una enorme popularidad.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de despedida entre seguidores y admiradores de una carrera que se extendió por más de seis décadas.

Noticia en desarrollo.

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