¿Intimidación o intento de robo? Investigan ataque contra jugador del Deportivo Cali

El Deportivo Cali denunció un grave episodio de violencia contra su jugador Johan Martínez, quien habría sido intimidado y agredido por un presunto grupo de hinchas del equipo.

De acuerdo con la información conocida, el futbolista, conocido como ‘Honguito’, habría sido amenazado con un arma de fuego y golpeado durante el incidente ocurrido este miércoles. Hasta el momento se investiga si fue un acto de intimidación o un robo fallido.

Ante lo sucedido, el Deportivo Cali emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica los actos de violencia e intimidación contra el mediocampista y expresó su respaldo tanto al jugador como a su familia.

“Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad”, señaló la institución.

El club también manifestó que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y lograr la identificación de los responsables, quienes podrían enfrentar consecuencias legales.

La situación generó preocupación alrededor del equipo, especialmente por el ambiente que se vive en las últimas semanas. El técnico Rafael Dudamel también se refirió al episodio y pidió mejorar la atmósfera alrededor del plantel.

“Lo que se está generando es terrible e incorrecto. Ayer me agredieron a Johan Martínez”, manifestó el entrenador.

El Deportivo Cali cerró su pronunciamiento con un llamado al respeto por la vida y la integridad de todos los integrantes de la institución.