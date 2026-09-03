Estas son las enfermedades que pueden aumentar con el fenómeno de El Niño

La especialista Carmen Hernández, de Bienestar IPS, explicó que durante las sequías muchas familias almacenan agua en tanques, baldes y otros recipientes. Si estos permanecen destapados o no se limpian con frecuencia, pueden convertirse en criaderos de mosquitos.
Para prevenir el dengue se recomienda mantener los depósitos de agua completamente tapados, lavarlos periódicamente y eliminar cualquier acumulación de agua estancada dentro y alrededor de las viviendas.
Los principales síntomas del dengue son fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos y dolores musculares y articulares.
La experta también advirtió sobre la automedicación. Ante una posible infección por dengue, se deben evitar medicamentos como ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, debido a que pueden aumentar el riesgo de sangrado.
También recomendó utilizar sales de rehidratación oral en casos de diarrea, vómito o deshidratación y evitar el consumo de alcohol, que puede empeorar la pérdida de líquidos.
Vómitos persistentes, sangrado, dolor abdominal intenso, dificultad para respirar, deshidratación severa, somnolencia, convulsiones o alteraciones de la conciencia son señales para acudir inmediatamente a urgencias.
En menores de cinco años, cualquier fiebre persistente o deterioro del estado general debe ser valorado oportunamente por personal médico.
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