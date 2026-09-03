Estas son las enfermedades que pueden aumentar con el fenómeno de El Niño

Las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño están generando condiciones que favorecen la aparición de dengue y enfermedades gastrointestinales. El calor acelera el ciclo de reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y también facilita la proliferación de bacterias en alimentos y agua mal conservados.