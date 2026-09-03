El terremoto liberó la energía equivalente a 130 bombas de Hiroshima

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto liberó una cantidad de energía equivalente a entre 125 y 130 bombas como la lanzada sobre Hiroshima, según nuevos análisis del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros. Hasta el 31 de agosto, la Red Sismológica Nacional había registrado más de 1.340 movimientos sísmicos relacionados con la actividad posterior al terremoto.

Los científicos identificaron dos comportamientos diferentes. Por un lado, más de 260 sismos se concentraron cerca de San José del Palmar, entre los 70 y 105 kilómetros de profundidad. Por sus características, el SGC los considera réplicas del terremoto principal.

El segundo grupo reúne más de 900 sismos, principalmente en zonas como Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, a profundidades de entre 30 y 60 kilómetros. Esta actividad es compatible con lo que los expertos denominan un “enjambre sísmico”.

Los análisis preliminares indican que el terremoto produjo una ruptura dentro de la placa de Nazca, alterando el equilibrio de esfuerzos en la zona y posiblemente desencadenando esta nueva actividad.

El SGC explicó que los enjambres sísmicos pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. Su presencia no significa necesariamente que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud, pero las autoridades mantienen el monitoreo y recomiendan revisar las estructuras que pudieron resultar afectadas.