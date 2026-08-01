Inter Miami podría juntar a Messi con una figura colombiana

En las últimas horas, el nombre de un volante colombiano comenzó a sonar como una de las opciones del Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi.

De acuerdo con versiones de la prensa deportiva, Juan Fernando Quintero, quien actualmente se encuentra como agente libre tras su salida de River Plate, estaría en el radar del club estadounidense para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Quintero, de 33 años, viene de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia. Aunque no fue titular habitual, sus actuaciones como revulsivo dejaron una buena impresión y varios analistas consideraron que merecía más minutos en el torneo.

El diario AS Colombia aseguró que el Inter Miami aparece entre las alternativas para el creativo antioqueño, quien recientemente participó en el partido de homenaje a Macnelly Torres en Medellín.

De concretarse la operación, Juanfer compartiría camerino con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, quien recientemente llegó al equipo tras dejar el Manchester United.

Por ahora no existe una oferta oficial ni un acuerdo confirmado, pero el rumor ha despertado expectativa entre los aficionados, que imaginan a Quintero compartiendo cancha con el capitán de la selección argentina.