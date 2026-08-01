Así planea el nuevo Gobierno rescatar la salud

El Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella presentó las primeras medidas con las que buscará enfrentar la crisis del sistema de salud. La estrategia contempla un plan de choque de 90 días y la movilización de hasta 10 billones de pesos para atender la emergencia que enfrentan hospitales, clínicas y pacientes.

El anuncio fue realizado durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas por Iván Sánchez, vocero del equipo de salud del mandatario electo, quien explicó que los recursos se distribuirán de manera priorizada y bajo estrictos mecanismos de control.

Según el plan, 4 billones de pesos se destinarán al pago de nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas; 3 billones garantizarán el suministro de medicamentos y la reactivación de tratamientos suspendidos; 2 billones servirán para atender pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas, mientras que un billón fortalecerá entidades como el Invima.

El nuevo Gobierno también instalará el 7 de agosto una mesa nacional para establecer el monto real de las deudas acumuladas entre 2022 y 2026, definir una ruta de pago y concertar compromisos entre EPS, IPS, autoridades, pacientes y demás actores del sistema.

Además, ese mismo día comenzará una mesa técnica para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 y evaluar un posible ajuste extraordinario para 2026, siempre que exista respaldo técnico y disponibilidad presupuestal.

Desde el equipo de empalme aseguran que el objetivo es recuperar la capacidad de atención del sistema, garantizar la continuidad de los tratamientos y brindar mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a la salud.