Intentaron detenerlo, pero ingresó al recinto donde un tigre lo atacó

Un recorrido que terminó en tragedia mantiene la atención en el Reino Unido. William Chapman, de 24 años, murió el sábado 10 de octubre tras ingresar al espacio de un tigre siberiano en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire. Medios británicos han reconstruido parte de sus últimas horas a partir de publicaciones en redes sociales y testimonios de visitantes.

Según reportes de The Sun y Daily Mail, Chapman compartió fotografías y videos antes del incidente. Algunas imágenes lo mostraban en el lugar donde se hospedaba en Doncaster, mientras que otras registraban actividades en un gimnasio y una piscina. También se difundieron fotografías en las que aparecía con una ballesta y una Biblia.

Testigos citados por la prensa señalaron que el joven llegó a la atracción Tierra de los Tigres, donde habría bailado sobre una estructura de la instalación y pedido a una visitante que le tomara una fotografía cerca de uno de los felinos.

Posteriormente, Chapman habría trepado por las instalaciones y saltado al recinto de los animales. Una visitante intentó convencerlo de que bajara, pero el joven ingresó al espacio del tigre, que lo atacó mortalmente.

De acuerdo con las publicaciones, el felino era un macho que pesaba cerca de 190 kilos. Las circunstancias exactas del ingreso y del ataque hacen parte de los hechos reportados por medios británicos.