Dos meses después del terremoto, miles de familias siguen sin vivienda segura

La reconstrucción de Cali y otros municipios del Valle del Cauca continúa con importantes retos, especialmente para las familias que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos. Aunque se han entregado ayudas y anunciado nuevas inversiones, la recuperación todavía tiene pendientes en vivienda, salud y educación.

Según el balance presentado en el foro Dos meses del terremoto: así va la estabilización de Cali, más de 8.000 viviendas resultaron afectadas y 3.000 fueron declaradas no habitables. Además, cerca de 22.000 hogares siguen sin claridad sobre su futuro habitacional.

En cuanto a las ayudas económicas, 45.000 familias están registradas como damnificadas y 21.000 cumplen los requisitos para recibir apoyo, pero solo 9.200 han recibido algún pago. También se han inspeccionado 5.700 edificaciones, de las cuales 66 tienen reporte de demolición.

Por otro lado, el sector privado proyecta invertir $220.000 millones durante cuatro años en la recuperación de infraestructura educativa y de salud en Cali, Buenaventura, Roldanillo y El Cairo. Mientras avanzan estos planes, las autoridades y organizaciones humanitarias mantienen la atención a las comunidades afectadas.