El terror se toma a Tuluá con el estreno de ‘La Noche de las Bestias’

La producción, realizada por Penumbra Films Horror, contó con el apoyo de la Secretaría de Arte y Cultura, patrocinadores privados y talento local. La dirección estuvo a cargo de Eduart Zapata, quien también produjo la obra junto a Julián Cardona.
Con una duración de 23 minutos y clasificación sugerida para mayores de 18 años, la historia sigue a un grupo de amigos que ingresa a un laberinto del terror sin imaginar que las criaturas que encuentran no son actores, sino asesinos dispuestos a impedir que salgan con vida.
La proyección está programada para el 26 de octubre de 2026, a las 6:00 p. m., en el auditorio de la Casa de la Cultura Enrique Uribe White, en Tuluá.
La presentación busca compartir con el público el resultado de una iniciativa audiovisual que apuesta por el talento tulueño y la producción local de cine de género.
Deja una respuesta