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¿Por qué sigue sintiendo que tiembla después del terremoto?

Después de un sismo fuerte, algunas personas continúan experimentando la sensación de que el piso se mueve, flota u oscila, incluso cuando ya no hay ningún movimiento telúrico. Este fenómeno es conocido como mareo post-sismo o “terremoto fantasma”.

La sensación ocurre porque el cerebro necesita tiempo para reajustar la información que recibe de los ojos, el oído interno y los músculos, sistemas que participan en el equilibrio. El cansancio y la ansiedad pueden intensificar estas molestias.

Entre los síntomas más frecuentes están el mareo, sensación de inestabilidad, náuseas, dificultad para caminar y sensación de movimiento, además de miedo o problemas para dormir.

Una de las recomendaciones es fijar la mirada en un objeto estable para ayudar al cerebro a orientarse. También puede ser útil realizar respiraciones lentas y profundas y evitar el consumo excesivo de videos o noticias relacionadas con nuevos sismos, especialmente si aumentan la ansiedad.

Estas sensaciones pueden durar desde unas horas hasta varios días o incluso semanas. Sin embargo, si el mareo es intenso o incapacitante, aparece un dolor fuerte de cabeza, vómito persistente o confusión, es importante consultar con un profesional de salud.

Después de una emergencia como la vivida en Colombia, cuidar también la salud emocional y el descanso hace parte del proceso de recuperación.

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