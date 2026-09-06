Consulte cómo se distribuyen las ayudas del terremoto en el Valle

La Gobernación del Valle del Cauca habilitó una plataforma en la que los ciudadanos podrán consultar cómo se están distribuyendo las ayudas humanitarias destinadas a los municipios afectados por el terremoto.

A través del micrositio ‘El Valle Lo Reconstruimos Juntos’, se puede conocer de dónde provienen las ayudas recibidas por el departamento, qué cantidades han ingresado y hacia qué municipios y comunidades han sido enviadas.

Según explicó Adrián Zamora, gerente de la reconstrucción del Valle del Cauca, la plataforma permite hacer seguimiento al recorrido de las ayudas desde su recepción hasta su entrega.

“Ahí está toda la historia desde cómo llegó, de dónde llegó y hacia dónde se fueron todas las toneladas”, señaló Zamora, quien indicó que la distribución se realiza teniendo en cuenta criterios de criticidad y vulnerabilidad de las zonas afectadas.

El portal también reúne cifras actualizadas sobre la emergencia, entre ellas el número de viviendas, instituciones educativas e infraestructura hospitalaria afectadas en los diferentes municipios.

Además, cuenta con un espacio en el que se informa qué elementos se necesitan con mayor urgencia y cuáles comienzan a escasear, con el propósito de orientar a ciudadanos, empresas y organizaciones interesadas en realizar donaciones.

Próximamente será habilitado un portafolio con los proyectos necesarios para la reconstrucción. Allí se podrán consultar obras específicas, como instituciones educativas que deben ser reconstruidas, su ubicación, número de estudiantes beneficiados y el presupuesto estimado, facilitando que empresas o cooperantes puedan vincularse directamente a estos proyectos.

La plataforma ‘El Valle Lo Reconstruimos Juntos’ busca así centralizar la información de la emergencia y permitir que la ciudadanía conozca cómo avanzan la atención, la entrega de ayudas y el proceso de reconstrucción en el Valle del Cauca.