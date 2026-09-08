Incendios en Yumbo ya afectan más de 445 hectáreas

Más de 445 hectáreas han resultado afectadas por los incendios forestales que golpean la zona montañosa de Yumbo, principalmente en sectores como Ciudad Guabinas, Cerro Gordo y Puerta Azul, en la vía hacia Dapa.

Según las autoridades, las conflagraciones habrían sido provocadas, por lo que el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Tenemos una recompensa contra los pirómanos”, señaló el mandatario, quien además recordó que las quemas controladas están prohibidas.

Más de 60 bomberos de Yumbo, Cali, Palmira y Jamundí, junto con organismos de Gestión del Riesgo y habitantes del municipio, participaron en las labores de control. Los equipos trabajaron durante cerca de 27 horas para contener las llamas en Cerro Gordo.

La operación también contó con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que desplegó un helicóptero UH-60 equipado con sistema Bambi Bucket. La aeronave realizó 34 descargas, con cerca de 16.390 galones de agua y 15 galones de líquido retardante sobre los puntos críticos.

Otro helicóptero realizó sobrevuelos para recopilar imágenes y facilitar el seguimiento de la emergencia. Al cierre de la jornada, las autoridades reportaron un 80 % de control del incendio.

Mientras continúan las labores de monitoreo, las autoridades mantienen la búsqueda de quienes estarían detrás de las quemas.