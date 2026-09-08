Así será la primera visita de Marco Rubio a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este martes a Colombia para cumplir su primera visita oficial al país y reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla.

El encuentro se realizará en la sede alterna de la Presidencia de la República y tendrá como objetivo fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos y definir nuevas áreas de trabajo conjunto.

Uno de los temas centrales será el apoyo de Estados Unidos a la atención y recuperación de Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó graves afectaciones en diferentes regiones del país.

La agenda también contempla conversaciones sobre seguridad y lucha contra el narcoterrorismo, además de asuntos relacionados con la estabilidad y el desarrollo del hemisferio.

Otro de los puntos será el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países, con la intención de identificar oportunidades que beneficien a las dos naciones.

La visita se desarrollará bajo un amplio esquema de seguridad. Agentes estadounidenses se encuentran en Barranquilla desde el pasado 5 de septiembre para coordinar y supervisar las medidas de protección del secretario de Estado.

La llegada de Rubio representa uno de los primeros encuentros diplomáticos de alto nivel del Gobierno de De La Espriella con la administración estadounidense.