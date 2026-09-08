Colombia supera a Latinoamérica en uso de IA entre estudiantes

La inteligencia artificial ya ocupa un lugar importante en la vida académica de los jóvenes colombianos. El 56 % de los estudiantes de 15 años la utiliza semanalmente para aprender, la cifra más alta de América Latina, según PISA 2025 de la OCDE.

Colombia supera a Perú, Uruguay, Argentina y Ecuador, y también está por encima del promedio de la OCDE, que es del 46 %. Sin embargo, este avance tecnológico contrasta con las dificultades que aún enfrentan los colegios.

El 63 % de los estudiantes asiste a instituciones donde faltan materiales educativos y el 62 % estudia en centros con problemas de infraestructura, una cifra que aumentó frente al 44 % registrado en 2022.

El uso de dispositivos digitales también genera preocupación. Los estudiantes los utilizan en promedio 1,6 horas diarias para actividades académicas, pero el 36 % asegura que sus compañeros se distraen frecuentemente durante las clases.

La OCDE advierte que, aunque la IA puede apoyar el aprendizaje, su uso inadecuado podría convertirse en un atajo que limite procesos como el análisis y el esfuerzo intelectual.

El estudio se realizó con 7.268 estudiantes de 266 colegios colombianos, cuyos resultados representan a cerca de 597.500 jóvenes de 15 años.