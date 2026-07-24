Deslizamiento de tierra dejó un joven muerto en Caicedonia

Un joven perdió la vida luego de quedar atrapado por un deslizamiento de tierra ocurrido en la tarde de este jueves en un lote contiguo al barrio La Isabela, en el municipio de Caicedonia.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima realizaba labores de construcción cuando se produjo el alud, que lo dejó sepultado.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Caicedonia, con apoyo de maquinaria amarilla y de los trabajadores de la obra, quienes adelantaron las labores de rescate. Tras ser liberado, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Santander, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De manera preliminar, se conoció que la víctima sería Juan Camilo Escobar Rojas, aunque su identidad aún está pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades.

Los organismos competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas de este accidente laboral.