Imputarán a Laura Sarabia por prueba de polígrafo a su exempleada

La exjefa de Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia deberá comparecer ante la justicia por el caso relacionado con la prueba de polígrafo a su exempleada Marelbys Meza.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó formalmente la audiencia de formulación de imputación contra Sarabia, a quien se le atribuyen, de manera preliminar, los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

El proceso está relacionado con el procedimiento mediante el cual Meza fue sometida a una prueba de polígrafo durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Sarabia se desempeñaba como jefa de Gabinete.

La audiencia de imputación fue programada para el 14 de septiembre, fecha en la que la Fiscalía expondrá ante la justicia los hechos y las conductas que atribuye a la exfuncionaria.

El caso continúa en desarrollo y será durante la audiencia cuando se conozcan mayores detalles de la investigación y la posición de la defensa de Sarabia.