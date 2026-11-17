Patinador de Riofrío se coronó campeón mundial en Estados Unidos

El talento del patinaje vallecaucano llegó hasta Estados Unidos de la mano de Dominic Urrea Mejía, un niño de Riofrío que se quedó con el título mundial de maratón en la categoría de 10 años, tras recorrer 13 kilómetros en el Florida Inline Skating Marathon.

El deportista alcanzó el primer lugar entre 130 participantes de su categoría, provenientes de diferentes lugares del mundo, y llevó el nombre de Riofrío, el Valle del Cauca y Colombia a lo más alto del podio.

Su triunfo fue destacado por la administración municipal de

Riofrío, desde donde se reconoció el trabajo de formación de su entrenador, Luis Enrique Urrea, a través del Club Talentos en Línea.

Este logro también refleja el proceso deportivo que Dominic ha desarrollado junto a su entrenador, quien promueve la disciplina y la formación de nuevos talentos en el municipio.