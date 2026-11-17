El deportista alcanzó el primer lugar entre 130 participantes de su categoría, provenientes de diferentes lugares del mundo, y llevó el nombre de Riofrío, el Valle del Cauca y Colombia a lo más alto del podio.
Su triunfo fue destacado por la administración municipal de
Riofrío, desde donde se reconoció el trabajo de formación de su entrenador, Luis Enrique Urrea, a través del Club Talentos en Línea.
Este logro también refleja el proceso deportivo que Dominic ha desarrollado junto a su entrenador, quien promueve la disciplina y la formación de nuevos talentos en el municipio.
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