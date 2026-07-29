Así buscan fortalecer la producción de panela en Bugalagrande

El trapiche comunitario de Ceilán, en Bugalagrande, se prepara para mejorar sus procesos de producción de panela con nuevos equipos y acompañamiento técnico.

La Asociación de Productores Paneleros de Ceilán recibirá un kit que incluye trapiche, molino, motor diésel, mesas, bateas y otros elementos necesarios para la elaboración del producto. La entrega hace parte del proyecto ‘Valle Panela Más’, respaldado por la Gobernación del Valle del Cauca.

Para los productores, el apoyo representa una oportunidad para mejorar un proceso que durante años han sacado adelante con recursos y esfuerzo de la propia comunidad. Además de modernizar el trabajo en el trapiche, buscan reducir pérdidas y mejorar la calidad de la panela que llega al mercado.

“Este trapiche lo hemos hecho a esfuerzo propio”, explicó Enrique Guzmán, representante de la asociación, quien destacó el respaldo recibido y la importancia de fortalecer al pequeño productor.

El trapiche también representa una fuente de empleo para la zona. Según Orlando Pérez, uno de los trabajadores, entre 10 y 11 personas dependen actualmente de las actividades que allí se desarrollan.

El proyecto contempla además capacitaciones en producción, buenas prácticas de manufactura y comercialización, con el objetivo de que los productores puedan mejorar tanto la elaboración como la presentación y venta de la panela.

‘Valle Panela Más’ tiene presencia en 15 asociaciones y 15 trapiches comunitarios, beneficiando a 249 familias paneleras del departamento.

Para los habitantes de Ceilán, el reto ahora es convertir este respaldo en una producción más eficiente que permita que la panela siga siendo no solo una tradición, sino también una fuente de ingresos y empleo para las familias de la zona.