El ejercicio, liderado por la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, puso a prueba los protocolos de atención y la coordinación entre empresas, organismos de socorro y entidades que intervienen en este tramo vial.
Durante la jornada se identificaron aspectos por fortalecer en la atención de este tipo de incidentes, especialmente en los tiempos de reacción y el trabajo conjunto de las instituciones.
La actividad hizo parte del segundo simulacro realizado por la concesionaria durante 2026.
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