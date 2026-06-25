Identifican a los dos policías asesinados en el ataque armado en Calima El Darién

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y el patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, quienes se encontraban prestando servicio en el lugar al momento del hostigamiento.
En el mismo hecho resultaron heridos el subintendente Eduardo de Jesús Figueroa Salazar y la patrullera Laura Ximena Aponte Hostos, quienes reciben atención médica tras las lesiones sufridas durante la incursión armada.
Tras conocerse la identidad de los uniformados fallecidos, diferentes sectores expresaron mensajes de solidaridad con sus familiares y compañeros de institución. Asimismo, las autoridades reiteraron que avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.
De acuerdo con información preliminar, la acción violenta habría sido ejecutada por integrantes de una estructura armada ilegal que opera en esta zona del Valle del Cauca. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar oficialmente la autoría de los hechos.
Mientras tanto, la Policía Nacional lamentó la pérdida de los dos uniformados y aseguró que continuará las operaciones para capturar a quienes participaron en este ataque que enluta a la institución.
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