Cartago se prepara para elegir nuevo alcalde este domingo

Todo está preparado en Cartago, Valle del Cauca, para las elecciones atípicas que se realizarán este domingo 20 de septiembre, jornada en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, 122.403 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 65.641 son mujeres y 56.762 son hombres.

Para la jornada serán habilitados 34 puestos de votación y 317 mesas: 28 puestos estarán ubicados en la cabecera municipal, uno en la cárcel y cinco en los corregimientos. Además, fueron designados 2.218 jurados de votación, entre ellos 1.902 titulares y 316 remanentes.

Uno de los cambios para esta elección está relacionado con el puesto que funcionaba en la Escuela Roberto Delgado, cuya estructura resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. En esta ocasión, los electores deberán acudir al Instituto Técnico Industrial Indalecio Penilla.

La Registraduría también confirmó que habrá autenticación biométrica en el Centro Comercial Santiago Plaza, el Colegio María Auxiliadora y el Coliseo La Isleta, como mecanismo para validar la identidad de los votantes.

Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales, señaló que ya se realizaron simulacros y que se ultiman los detalles para garantizar el desarrollo de la jornada. “Tenemos todo listo para que los ciudadanos de Cartago puedan salir a votar con total tranquilidad y con todas las garantías de transparencia”, afirmó.

Estas elecciones fueron convocadas luego de la declaratoria de nulidad de la elección de alcalde realizada el 29 de octubre de 2023, según explicó la Registraduría.

Los ciudadanos pueden consultar previamente su puesto de votación en la página web de la Registraduría, ingresando a ‘Electoral’ → ‘Elecciones Atípicas’ → ‘Alcalde Cartago, Valle del Cauca’ → ‘Consulta tu lugar de votación’.