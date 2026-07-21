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Cali tendrá sede presidencial durante el gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que Cali será una de las tres sedes alternas desde donde ejercerá su gobierno, como parte de su propuesta de descentralizar la Presidencia y mantener una presencia permanente en las regiones.

El anuncio fue realizado durante una visita a Medellín, donde aseguró que no gobernará exclusivamente desde la Casa de Nariño. Además de Bogotá, su administración contará con sedes en Barranquilla, Medellín y Cali, aunque aún no se ha definido el lugar donde funcionará la oficina presidencial en la capital vallecaucana.

“Voy a ir a Bogotá, pero no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, otra en Cali y una más en Medellín”, afirmó el mandatario electo.

Durante la misma jornada, De La Espriella anunció nuevos nombramientos en su equipo de gobierno. David Fernando Tamayo Roldán dirigirá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México y el fraile dominico Ricardo Torres Castro asumirá la dirección del SENA.

Con esta decisión, Cali se convertirá en uno de los principales centros de operación del Gobierno Nacional durante el mandato que comenzará el próximo 7 de agosto.

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