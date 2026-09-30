Identifican a joven víctima de ataque armado ocurrido en Cartago

Las autoridades avanzan en la investigación de un hecho registrado el pasado sábado en Cartago, donde varias personas resultaron afectadas. Mientras una de las personas involucradas ya fue identificada, las autoridades trabajan para establecer la identidad de otra persona y esclarecer lo ocurrido.

La primera víctima fue identificada como Juan David Salazar Estrada, quien falleció tras un incidente registrado al interior de un establecimiento público ubicado cerca de la bomba Villegas. En el hecho también resultaron afectadas cuatro personas y dos mujeres.

El segundo fallecido corresponde a un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida. Según la información conocida, se trata de un masculino con una edad estimada entre 35 y 50 años, cuyo cuerpo permanece bajo los procedimientos de identificación de Medicina Legal.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando varias personas se encontraban reunidas en el lugar. De acuerdo con la información preliminar, varias personas habrían ingresado al parqueadero ubicado en el antiguo balneario Caracolí, en el sector de La Villegas, a un costado de la vía que comunica a Cartago con Pereira y Cali.

Los actos urgentes fueron asumidos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras las autoridades adelantan las labores para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los responsables.

Tras conocerse el caso, la Policía activó un plan candado para tratar de ubicar a las personas involucradas. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este caso.