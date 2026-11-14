Identifican a ciclista que murió tras ser embestido por un automóvil

El siniestro se registró cerca de la Terminal de Transportes de Tuluá, donde, según las primeras informaciones, el ciclista fue impactado por un automóvil cuando realizaba su recorrido deportivo. El hombre perdió la vida en el lugar.
Castro Gaviria era conocido en Andalucía por tener una bicicletería y por su trayectoria como integrante de la Defensa Civil de ese municipio, institución a la que perteneció durante varios años.
Su fallecimiento ha generado pesar entre quienes lo conocían y en la comunidad donde desarrolló sus actividades comerciales y de servicio.
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