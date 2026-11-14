Identifican a ciclista que murió tras ser embestido por un automóvil

La comunidad de Andalucía lamenta la muerte de uno de sus habitantes, quien falleció durante una salida en bicicleta en la mañana de este sábado 14 de noviembre. Se trata de Luis Edgar Castro Gaviria, víctima de un accidente ocurrido en la doble calzada que comunica a ese municipio con Tuluá.

El siniestro se registró cerca de la Terminal de Transportes de Tuluá, donde, según las primeras informaciones, el ciclista fue impactado por un automóvil cuando realizaba su recorrido deportivo. El hombre perdió la vida en el lugar.

Castro Gaviria era conocido en Andalucía por tener una bicicletería y por su trayectoria como integrante de la Defensa Civil de ese municipio, institución a la que perteneció durante varios años.

Su fallecimiento ha generado pesar entre quienes lo conocían y en la comunidad donde desarrolló sus actividades comerciales y de servicio.