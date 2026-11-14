Colombia registra ocho nacimientos diarios de madres que aún son niñas

Aunque los nacimientos en madres menores de 20 años han disminuido de manera sostenida en Colombia, las cifras siguen mostrando una realidad preocupante: durante 2025, 2.929 bebés nacieron de niñas entre los 10 y los 14 años, un promedio de ocho casos diarios.

De acuerdo con los registros del Dane, el año pasado se contabilizaron 60.902 nacimientos de madres menores de 20 años. De ese total, 57.973 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años. En conjunto, representaron cerca del 14 % de los nacimientos registrados en el país.

La tendencia, sin embargo, muestra una reducción importante frente a años anteriores. En 2008 se registraron 167.422 nacimientos en mujeres menores de 20 años, mientras que en 2025 la cifra fue de 60.902. Esto representa una disminución de más del 63 % en ese periodo.

En el último año también hubo una reducción: los nacimientos de niñas de 10 a 14 años pasaron de 3.200 en 2024 a 2.929 en 2025, mientras que en el grupo de 15 a 19 años bajaron de 64.792 a 57.973.

No obstante, el panorama es desigual entre regiones. En 2024, Vichada registró la mayor proporción de nacimientos de madres entre los 10 y los 19 años, con el 24,4 %; seguido de Guainía (23,8 %), Magdalena (22,9 %) y Chocó (22,5 %). En contraste, Bogotá tuvo la participación más baja, con el 8 %, y el Valle del Cauca registró el 11,9 %.

Las cifras reflejan avances en la reducción de la maternidad temprana, pero también evidencian que el problema persiste, especialmente entre niñas que todavía están en una etapa de desarrollo. Detrás de cada registro hay riesgos para su bienestar, su salud y la continuidad de sus proyectos educativos y personales.