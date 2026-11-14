Ciclista murió tras ser arrollado por un vehículo particular

El hecho ocurrió a pocos metros del acceso a la terminal de transporte. Según información preliminar, el automóvil habría impactado al ciclista y lo habría lanzado varios metros fuera de la carretera, hacia una zona verde ubicada a un costado de la vía.
El vehículo involucrado sería un BYD negro, matriculado en Cali, que terminó con daños considerables en la parte delantera y el parabrisas.
Aunque la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada oficialmente, se conoció que sería un hombre oriundo de Andalucía, conocido por su afición al ciclismo y por tener un establecimiento comercial relacionado con este deporte.
Las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades. Entre tanto, el caso permanece en desarrollo.
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