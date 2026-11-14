Ciclista murió tras ser arrollado por un vehículo particular

Un nuevo accidente de tránsito enluta las carreteras del centro del Valle del Cauca. Un ciclista perdió la vida tras verse involucrado en un siniestro con un vehículo particular en la vía que comunica a Andalucía con Tuluá.

El hecho ocurrió a pocos metros del acceso a la terminal de transporte. Según información preliminar, el automóvil habría impactado al ciclista y lo habría lanzado varios metros fuera de la carretera, hacia una zona verde ubicada a un costado de la vía.

El vehículo involucrado sería un BYD negro, matriculado en Cali, que terminó con daños considerables en la parte delantera y el parabrisas.

Aunque la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada oficialmente, se conoció que sería un hombre oriundo de Andalucía, conocido por su afición al ciclismo y por tener un establecimiento comercial relacionado con este deporte.

Las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades. Entre tanto, el caso permanece en desarrollo.