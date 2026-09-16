Hallan sin vida a los cinco ocupantes de avioneta desaparecida en el Chocó

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este miércoles 16 de septiembre el hallazgo sin vida de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, que había desaparecido el pasado domingo mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.

“Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida. Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

De La Espriella también manifestó su solidaridad con las familias y aseguró: “Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”.

El Ministerio de Transporte también confirmó la información y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Nos duele profundamente esta noticia”, señaló la entidad.

La aeronave había despegado del aeropuerto de Condoto con destino a Guaymaral. Su último contacto con las autoridades se registró hacia las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre. Posteriormente, fue activada una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira.

Según información entregada por la Alcaldía de Condoto, en la aeronave viajaban las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, además del piloto Mehmet Cankaya.

Las cinco personas habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud junto a personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades cercanas.

El hallazgo pone fin a varios días de búsqueda en una zona montañosa de difícil acceso, donde las condiciones del terreno y el clima complicaron las labores de los equipos de rescate.