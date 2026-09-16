Hallan sin vida a los cinco ocupantes de avioneta desaparecida en el Chocó

“Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida. Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.
De La Espriella también manifestó su solidaridad con las familias y aseguró: “Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”.
El Ministerio de Transporte también confirmó la información y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Nos duele profundamente esta noticia”, señaló la entidad.
La aeronave había despegado del aeropuerto de Condoto con destino a Guaymaral. Su último contacto con las autoridades se registró hacia las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre. Posteriormente, fue activada una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira.
Según información entregada por la Alcaldía de Condoto, en la aeronave viajaban las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, además del piloto Mehmet Cankaya.
Las cinco personas habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud junto a personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades cercanas.
El hallazgo pone fin a varios días de búsqueda en una zona montañosa de difícil acceso, donde las condiciones del terreno y el clima complicaron las labores de los equipos de rescate.
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