Francia aprueba la primera ley en Europa que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

Francia se convirtió en el primer país de Europa en aprobar una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que el Gobierno espera poner en marcha desde el inicio del próximo curso escolar para fortalecer la protección de niños y adolescentes en internet.

La norma, aprobada de forma definitiva por el Parlamento francés, establece que plataformas como Facebook, TikTok e Instagram deberán implementar mecanismos de verificación de edad para impedir que los menores de 15 años creen o utilicen cuentas. Sin embargo, la ley no define un sistema específico, por lo que cada plataforma será responsable de desarrollar los controles necesarios.

El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación de la iniciativa, asegurando que se trata de uno de los compromisos de su administración. “Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales.

El proyecto recibió un amplio respaldo legislativo. Primero fue aprobado en el Senado con 243 votos a favor y dos en contra, y posteriormente obtuvo el visto bueno de la Asamblea Nacional con 279 votos favorables y 81 negativos.

La nueva legislación excluye de la restricción a plataformas con fines educativos o informativos, como Wikipedia, así como a proyectos de software libre y de código abierto.

Además, la ley amplía la prohibición del uso de teléfonos celulares a los institutos, una restricción que hasta ahora solo aplicaba para escuelas de primaria y secundaria, aunque cada institución podrá contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno francés prevé que la medida entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas y, desde el 1 de enero de 2027, comenzará a aplicarse también a los perfiles ya existentes, tras un periodo de transición de cuatro meses.

La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, aseguró que Francia es pionera en Europa con esta regulación y reveló que otros quince países, entre ellos España, estudian adoptar medidas similares para proteger a los menores en el entorno digital.