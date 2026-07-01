Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Hospital Tomás Uribe Uribe realizará jornada de donación de sangre este jueves

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe llevará a cabo este jueves 2 de julio una jornada de donación de sangre con el propósito de fortalecer las reservas del banco de sangre y garantizar la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones.

La actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en las instalaciones del centro asistencial, donde el personal de salud atenderá a las personas interesadas en convertirse en donantes.

Para participar, los voluntarios deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, encontrarse en buen estado de salud y presentar su documento de identidad. Asimismo, es necesario haber consumido alimentos al menos cuatro horas antes de la donación.

El hospital informó que no podrán donar quienes hayan consumido antibióticos o presentado síntomas de gripa en los últimos 15 días. En el caso de personas con tatuajes o piercings, deberán haber transcurrido por lo menos seis meses desde su realización.

La institución hizo un llamado a la comunidad para participar en esta jornada y recordó que una sola donación de sangre puede contribuir a salvar varias vidas, beneficiando a pacientes que enfrentan emergencias médicas, cirugías o tratamientos especializados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.