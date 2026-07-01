Hospital Tomás Uribe Uribe realizará jornada de donación de sangre este jueves

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe llevará a cabo este jueves 2 de julio una jornada de donación de sangre con el propósito de fortalecer las reservas del banco de sangre y garantizar la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones.

La actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en las instalaciones del centro asistencial, donde el personal de salud atenderá a las personas interesadas en convertirse en donantes.

Para participar, los voluntarios deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, encontrarse en buen estado de salud y presentar su documento de identidad. Asimismo, es necesario haber consumido alimentos al menos cuatro horas antes de la donación.

El hospital informó que no podrán donar quienes hayan consumido antibióticos o presentado síntomas de gripa en los últimos 15 días. En el caso de personas con tatuajes o piercings, deberán haber transcurrido por lo menos seis meses desde su realización.

La institución hizo un llamado a la comunidad para participar en esta jornada y recordó que una sola donación de sangre puede contribuir a salvar varias vidas, beneficiando a pacientes que enfrentan emergencias médicas, cirugías o tratamientos especializados.