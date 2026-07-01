Autopsia reveló cómo murió Natalia Villalba: investigación suma nuevos hallazgos

El Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó la autopsia practicada a Natalia Villalba, la modelo cucuteña hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, y confirmó nuevos detalles que fortalecen la investigación por su feminicidio.

De acuerdo con el informe forense, la causa de la muerte fue un fuerte golpe contundente en la cabeza. Además, los exámenes establecieron que el cuerpo de la víctima fue desmembrado después de su fallecimiento, hallazgos que ahora hacen parte del material probatorio recopilado por la Fiscalía.

Estos resultados coinciden con los elementos encontrados durante la inspección judicial al apartamento, donde los investigadores incautaron tres objetos contundentes que, presuntamente, tendrían relación con el crimen y sobre los cuales se realizan análisis para determinar si contienen rastros del principal sospechoso.

La investigación también avanza contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Martinson, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El extranjero fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, cuando intentaba viajar al Reino Unido, y actualmente su audiencia de imputación se desarrolla de manera reservada.

Las autoridades establecieron que Foster-Martinson fue la última persona registrada ingresando al apartamento donde se hospedaba Natalia Villalba. Según las cámaras de seguridad y la bitácora del edificio, el británico visitó el inmueble el 17 de junio, un día antes de la fecha en la que, de acuerdo con la investigación, habría ocurrido el crimen.

La Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad del ciudadano británico en el asesinato de la modelo colombiana.