Gobernación nombra nueva alcaldesa de Cartago tras fallo de Consejo de Estado

La Gobernación del Valle del Cauca designó a Mónica Yohana Guapacha como alcaldesa encargada de Cartago, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta como mandatario municipal para el periodo 2024-2027.

La funcionaria, quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda y Gestión Financiera del municipio, asumirá temporalmente la administración mientras se adelanta el procedimiento establecido por la ley para suplir la vacancia definitiva del cargo.

La directora del Departamento Administrativo Jurídico del Valle, Diana Lorena Vanegas, explicó que la sentencia de nulidad quedó ejecutoriada el pasado martes, por lo que desde este miércoles fue necesario designar un alcalde encargado mientras se cumple el trámite correspondiente.

Según la funcionaria, la decisión se adoptó conforme a lo establecido en la Constitución y la ley para este tipo de situaciones, garantizando la continuidad administrativa del municipio.

La designación se produjo después de que el Consejo de Estado confirmara, en segunda instancia, el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de marzo de 2025, mediante el cual se anuló la elección de Piedrahíta al comprobarse una conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo durante la campaña electoral.

Con esta decisión, la administración municipal queda bajo la dirección de Mónica Guapacha mientras las autoridades competentes definen el procedimiento para la designación del mandatario que finalizará el periodo constitucional.