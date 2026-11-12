Hombres armados habrían secuestrado a escolta del alcalde en el Cauca

Un nuevo hecho de violencia genera preocupación en el norte del Cauca. Alex Herrera Aguirre, uno de los escoltas del alcalde de Caloto, habría sido secuestrado por varios hombres armados durante la noche de este miércoles 11 de noviembre, en el casco urbano del municipio.

De acuerdo con las primeras versiones de líderes sociales y representantes comunitarios, el funcionario se movilizaba en una camioneta oficial cuando fue interceptado por sujetos armados. En medio de la situación, el vehículo terminó chocando contra una vivienda.

Tras el impacto, los hombres habrían obligado a Herrera Aguirre a descender de la camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre su paradero ni sobre la identidad de los responsables.

La información continúa siendo preliminar y las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme el secuestro o informe sobre operativos para dar con su ubicación.

El caso ocurre pocos días después de la liberación de Valeria Daza Fajardo, una joven de 26 años oriunda de Caloto, quien había sido secuestrada el pasado 1 de septiembre en zona rural de Villa Rica y regresó con su familia el domingo 8 de noviembre.