¿De cuánto será el aumento del mínimo en 2027? Ya hay proyecciones

La negociación del salario mínimo de 2027 comienza a tomar forma en Colombia. El Gobierno Nacional ya revisó los principales indicadores económicos que servirán como referencia para definir el incremento que recibirán los trabajadores el próximo año.

La reunión se realizó el 11 de noviembre en Bogotá y contó con representantes de siete entidades, entre ellas los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Dane y el Departamento Nacional de Planeación. Durante el encuentro se analizaron variables como la inflación, la productividad, el empleo, la informalidad y el poder adquisitivo de los hogares.

Uno de los puntos que marcará la discusión será la diferencia entre las propuestas de los sectores involucrados. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha defendido un aumento de al menos el 38 %, mientras que algunas estimaciones económicas ubican el ajuste entre el 8 % y el 9 %.

El director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, considera técnicamente adecuado un incremento cercano al 8 %. Con esa proyección, el aumento sería de aproximadamente $140.072, tomando como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905.

La mesa tripartita, integrada por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, tiene prevista su instalación el próximo 18 de noviembre. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno podrá establecer el incremento por decreto antes del 30 de diciembre, para que entre en vigencia el 1 de enero de 2027.