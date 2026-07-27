Hombre murió tras una riña en pleno parque de Caicedonia

Las autoridades investigan un homicidio ocurrido en la madrugada de este domingo 26 de julio en el parque principal de Caicedonia, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma cortopunzante.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría registrado en medio de una riña entre dos personas. Durante el altercado, uno de los involucrados presuntamente hirió de gravedad a la víctima, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como José Luis Toro, de 26 años, oriundo del municipio de Bolívar, Valle del Cauca.

Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional, que acordonaron la zona mientras funcionarios de la SIJIN adelantaban la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del presunto responsable del crimen.